Le Laboratoire dánalyse géospatiale de l'OCDE (The Geospatial Lab) est une initiative visant à encourager l'adoption généralisée des données géospatiales dans l'élaboration de politiques qui font la différence dans la résolution des problèmes actuels au niveau local. Il vise à créer une communauté internationale d'acteurs des secteurs public, privé et à but non lucratif, afin de partager les connaissances et de coopérer à la production et à l'utilisation des données géospatiales, tout en mettant l'accent sur les implications politiques de l'utilisation des données géospatiales. Le laboratoire est animé par le Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE) de l’OCDE.