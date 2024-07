Dynamiques du développement en Afrique 2018

Dynamiques du développement en Afrique







Quelles sont les tendances économiques et sociales majeures en Afrique aujourd’hui ? Comment l’Afrique s’inscrit-elle dans la mondialisation ? Ce nouveau rapport annuel parle d’une Afrique ouverte sur le monde et l’avenir. tire les leçons des expériences des cinq sous-régions – Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord et de l’Ouest – pour partager et développer les bonnes pratiques. Le rapport identifie les politiques innovantes et offre des recommandations pratiques, adaptées aux spécificités des économies africaines. Étayé par les plus récentes statistiques, son décryptage des dynamiques du développement vise à permettre aux leaders africains de réaliser la vision stratégique de l’agenda 2063 à tous les niveaux : continental, régional et national. Chaque édition examine ainsi un thème stratégique. Cette première édition explore les dynamiques de la croissance, de l’emploi et des inégalités. Elle propose dix actions phares pour promouvoir un développement économique et social durable en Afrique et y renforcer les institutions. Cet ouvrage a pour vocation de nourrir le débat entre les membres de l’Union Africaine, ainsi que les citoyens, entrepreneurs et chercheurs. Son ambition est de participer à une nouvelle coopération – entre pays, régions... – tournée vers l’apprentissage mutuel et la préservation de nos biens communs. Il est lui-même le fruit de la coopération entre la Commission de l’Union Africaine et le Centre de développement de l’OCDE.