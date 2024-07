Politique et administration de la TVA

À ce jour, plus de 100 juridictions (dont plus de la moitié sont des pays en développement) ont mis en œuvre des réformes fondées sur les normes et orientations de l'OCDE en matière de TVA, et plus de 30 juridictions envisagent de le faire. Leur mise en œuvre permet aux économies de sécuriser des recettes de TVA cruciales et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises traditionnelles et les sociétés de commerce électronique, sans étouffer l'innovation et la croissance économique. Si la plupart de ces réformes visent à collecter la TVA sur les ventes en ligne de services et de produits numériques, les pays envisagent de plus en plus d'autres réformes pour s'assurer que la TVA est également collectée de manière efficace sur les ventes en ligne de biens importés de faible valeur.