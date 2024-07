Administration fiscale : vers des conditions de télétravail pérennes à l’ère du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué un changement important dans la plupart des administrations fiscales avec l’augmentation du travail à distance pour de nombreux membres de leur personnel. Alors que les administrations fiscales examinent le type d’environnement de travail après la pandémie, beaucoup envisagent la poursuite d'un certain degré de travail à distance pour les employés sur un plus long terme. Un tel changement doit être soigneusement examiné car il touche de nombreux aspects d'une organisation, des technologies de l'information à la politique de l'emploi et à la culture organisationnelle. Cette note explore certaines des questions clés que les administrations fiscales pourraient prendre en compte lors de la conception de politiques, de processus et d'orientations en matière de travail à distance afin de garantir que le travail à distance à plus long terme soit durable à la fois pour l'administration fiscale dans son ensemble et pour les employés à titre individuel. Cette note ne fournit pas de recommandations pour des mesures particulières car les circonstances de chaque administration peuvent varier. Au lieu de cela, les informations contenues dans cette note ont pour but d’aider à stimuler la réflexion des administrations fiscales au sujet des domaines dans lesquels des changements ou des ajouts aux stratégies existantes pourraient être nécessaires, ce qui est illustré par des exemples d'actions prises ou planifiées par les membres du Forum sur l'administration fiscale.