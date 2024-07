Les incidents liés à la sécurité des patients peuvent également survenir après le traitement. Les complications consécutives à une opération de la hanche ou du genou en sont un bon exemple. L'arthroplastie comporte des risques d'embolie pulmonaire (EP) et de thrombose veineuse profonde (TVP) postopératoires. L'EP et la TVP provoquent des douleurs inutiles, une mobilité réduite et, dans certains cas, la mort, mais elles peuvent être évitées grâce aux anticoagulants et à d'autres mesures.

Le nombre d'incidents liés à la sécurité des patients après une opération de la hanche ou du genou varie de 57 cas d'EP ou de TVP pour 100 000 sorties d'hôpital en Italie à 1 192 en Australie. Ces variations peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que des différences dans les pratiques de diagnostic et de codage. Des taux plus élevés peuvent être le signe de systèmes de surveillance de la sécurité des patients plus complets et d'une culture transparente de la sécurité des patients, plutôt que de soins moins bons.