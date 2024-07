La tarification du carbone à l’heure du COVID-19

La tarification du carbone constitue pour les pays un moyen très efficace de remplir leurs objectifs climatiques et de soutenir une relance verte. Le présent rapport dresse un bilan de l’évolution de la tarification du carbone dans les économies du G201 entre 2018 et 2021. Les prix du carbone sont estimés sur la base des taxes carbone, des systèmes d’échange de quotas d’émission et des droits d’accise sur les carburants et combustibles. Les pays du G20 représentent quelque 80 % des émissions mondiales de GES.