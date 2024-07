Innovation et numérique dans l'agriculture

L’innovation peut transformer l’agriculture et les systèmes de produits alimentaires, en aidant à relever le triple défi consistant à assurer la sécurité des produits alimentaires, la durabilité de l’environnement et des moyens de subsistance inclusifs pour les agriculteurs. Les techniques agricoles avancées peuvent favoriser une utilisation efficiente des ressources et la productivité, tout en favorisant des pratiques agricoles résilientes et en réduisant au minimum l’impact environnemental. Les technologies numériques sont des leviers essentiels de cette transformation.

La transformation numérique de l’agriculture s’appuie davantage sur les données (mise en données) que sur des appareils spécifiques. À l’heure actuelle, la transformation numérique dans les secteurs d’amont et d’aval nous permet de mieux travailler ensemble, de créer de nouvelles opportunités et d’améliorer les politiques. De nombreuses technologies numériques sont actuellement en place pour relever les défis engendrés, par exemple, par le changement climatique, les pénuries de main-d’œuvre, la dégradation des écosystèmes et l’évolution des demandes des consommateurs. L’innovation peut donner aux agriculteurs accès à des informations sur les marchés, à des services financiers et à des solutions sur mesure, autant d’éléments qui favorisent des moyens de subsistance inclusifs.

La fracture numérique constitue un inconvénient majeur, car certains agriculteurs, en particulier ceux qui vivent dans des zones reculées, n’ont pas accès aux infrastructures ou aux formations nécessaires pour utiliser efficacement ces technologies. Parmi les autres défis figurent les coûts initiaux associés à l’acquisition et à la mise en œuvre des outils numériques, ainsi que les préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données, qui génèrent des problèmes de confiance. Pour surmonter les obstacles existants à l’adoption des technologies numériques, les responsables de l’action publique devraient envisager d’utiliser les outils numériques dans l’élaboration des politiques, et promouvoir un environnement propice à l’amélioration de l’accès aux données, de la connectivité et des normes de qualité.