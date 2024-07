Innovation, productivité et durabilité dans le secteur agricole et alimentaire

Des marchés qui fonctionnent bien dans un environnement réglementaire et de politique publique stable sont essentiels pour améliorer la productivité et la durabilité du secteur alimentaire et agricole. Cela permettrait au secteur de répondre à la demande croissante d'aliments sains, sûrs et nutritifs sans endommager les ressources naturelles, ainsi que de faire face aux défis croissants imposés par le changement climatique. Le présent rapport contient les principales conclusions et leçons tirées d’une série d’examens par pays sur la manière dont les politiques publiques peuvent améliorer la productivité et la durabilité sectorielles grâce à leurs effets sur l’innovation, les changements structurels, l’utilisation des ressources naturelles et le changement climatique. Pour améliorer l'environnement de l’action publique, il faudrait supprimer les politiques qui faussent le plus les marchés et retiennent les agriculteurs dans des activités peu compétitives et à faible revenu, nuisent à l'environnement, freinent l'innovation, ralentissent les changements structurels et générationnels et affaiblissent la capacité de résilience.

La politique agricole devrait plutôt s’orienter vers des mesures facilitant l'adoption de technologies et de pratiques qui utilisent les ressources de manière plus efficace et durable, et qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme indiqué dans toutes les revues, il est important que les systèmes d'innovation agricole soient davantage collaboratifs et répondent mieux aux besoins réels. Cela nécessite souvent des systèmes de gouvernance plus efficaces, incluant l'élaboration de stratégies à long terme, le renforcement des liens entre les acteurs nationaux et internationaux et la mise au point de procédures d'évaluation complètes et cohérentes. Le financement public de la recherche alimentaire et agricole est crucial et les efforts du secteur privé doivent être renforcés, notamment par le biais de partenariats public-privé. Les systèmes de conseil et de vulgarisation agricoles doivent inclure des prestataires publics et privés compétitifs qui répondent à l’ensemble des besoins. Enfin, l'amélioration de la cohérence globale des politiques contribuerait à renforcer la confiance et à accroître l'efficacité des politiques à chaque étape de la chaîne alimentaire et agricole.