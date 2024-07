Innovation, productivité et durabilité de l'agriculture au Canada

Pour l’essentiel, le secteur canadien de l’alimentation et de l’agriculture est compétitif et axé sur les exportations. Bien que les défis et opportunités du secteur agricole canadien varient nettement selon les régions, le secteur agricole primaire bénéficie d’abondantes ressources naturelles et les contraintes environnementales auxquelles il est assujetti sont limitées. Du fait de son climat et de sa géographie, le Canada diffère notamment de nombreux autres pays exportateurs nets dans la mesure où son agriculture représente une part de l’utilisation des terres et de l’eau bien moindre. Les principales atteintes à l’environnement qui lui sont dues tiennent à la pollution de l’eau par les éléments nutritifs localisée dans certains endroits. Les gains de productivité résultant de l’innovation et des changements structurels ont entraîné une hausse de la production et des revenus sans trop peser sur les ressources. Le secteur agricole canadien, axé sur les exportations, doit impérativement être capable d’innover pour tirer profit de l’augmentation et de l’évolution de la demande mondiale de produits agroalimentaires.