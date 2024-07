Études économiques de l’OCDE : Suisse 2024

La Suisse a fait preuve de résilience face à la pandémie, aux turbulences géopolitiques et aux conséquences sur les marchés de l'énergie. Le chômage et l'inflation sont faibles et le niveau de vie est l'un des plus élevés de l'OCDE. Cette situation est renforcée par une économie de marché dynamique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des politiques macroéconomiques prudentes. Cependant, le ralentissement de la croissance et la persistance des pressions sur les prix présentent des défis. Une politique monétaire stricte est nécessaire pour garantir que l'inflation reste durablement dans la fourchette cible de la banque centrale. Bien qu'une position budgétaire globalement neutre soit justifiée à court terme, les pressions budgétaires à plus long terme exigent des réformes structurelles pour contrer le coût croissant du vieillissement et pour soutenir la transition verte. Des incitations plus fortes et des processus d'approbation plus rapides sont nécessaires pour réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Le marché du travail est solide et le taux de chômage faible. Pourtant, les pénuries de compétences s'aggravent. L'allongement de la durée de la vie professionnelle, l'amélioration des incitations pour les mères à participer plus intensément au marché du travail et la migration de travailleurs étrangers qualifiés peuvent atténuer les pénuries. L'amélioration des conditions-cadres et le maintien de l'accès aux marchés étrangers, tout en s'abstenant de restrictions commerciales et de politiques industrielles distorsives, renforceront la résilience économique. Une forte concurrence intérieure et un meilleur environnement commercial renforceront la position de la Suisse en tant que plaque tournante mondiale pour les entreprises, les investissements et la recherche.

CHAPITRE THÉMATIQUE : RENFORCER LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE AU SEIN DES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES