Études économiques de l'OCDE : Suisse 2019

Les citoyens suisses continuent de bénéficier d'un niveau de vie élevé à de nombreux égards. La croissance économique a ralenti, mais le dynamisme du marché du travail soutient toujours les revenus et la consommation. Néanmoins, les risques qui entourent les perspectives de croissance économique s'accentuent. La politique monétaire a été très accommodante, mais la faiblesse des taux d'intérêt accentue les risques financiers. La politique budgétaire est saine et la dette est modeste. Il est possible d'exploiter davantage les marges de manœuvre disponibles sur le plan budgétaire. L'adaptation au vieillissement démographique devient urgente. Ce phénomène, conjugué à la transformation numérique, ouvrira de nouvelles perspectives à l'économie et à la société, mais il soulève également des difficultés. Les politiques publiques ne se sont pas adaptées à l'allongement de l'espérance de vie, en particulier s'agissant de l'âge légal de la retraite. Moderniser le système de retraite et réduire les obstacles à l'allongement de la vie active permettraient de garantir que les individus continuent de percevoir des revenus adéquats pendant leur retraite. Le vieillissement de la population sera également source de tensions sur les dépenses de santé, et tirera vers le haut la demande de soins de longue durée. Des mesures de maîtrise des coûts et de réduction de la fragmentation du système peuvent contribuer à préserver l'accès à des soins de qualité. La Suisse est bien placée pour exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Réduire les obstacles à l'adoption de ces technologies, améliorer la disponibilité des informations et aider les travailleurs à s'adapter permettront aux entreprises, aux individus et aux pouvoirs publics de récolter les fruits de la transformation numérique.

THÈME SPÉCIAL : POLITIQUES POUR UNE SOCIÉTÉ VEILLISSANTE