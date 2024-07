Études économiques de l'OCDE : Japon 2024 (version abrégée)

Le Japon a bien résisté au double choc provoqué par la pandémie et la crise énergétique. Cependant, d’importantes difficultés liées à la faiblesse de la croissance mondiale, aux tensions géopolitiques et à l’inflation élevée montrent bien l’importance de renforcer la résilience de l’économie japonaise aux chocs. Dans un contexte marqué par une inflation qui est aujourd’hui supérieure à son objectif et par les pressions causées par la divergence des politiques monétaires entre le Japon et les pays comparables, les autorités ont commencé à ajuster les paramètres de leur politique monétaire. Compte tenu du niveau élevé de la dette publique, il est essentiel d’assainir les finances publiques en vue de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, en s’appuyant sur un cadre budgétaire à moyen terme crédible propre à inscrire le ratio dette/PIB sur une trajectoire clairement descendante. Toujours dans une optique de viabilité à long terme, le Japon devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs fixés par les autorités nationales, en combinant investissements verts, mesures d’innovation et tarification du carbone. Il est par ailleurs essentiel de mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer le cadre de l’innovation et les incitations destinées aux start-ups pour stimuler la productivité et remédier aux tensions liées au vieillissement démographique. La suppression des obstacles à l’emploi des femmes et des seniors ainsi qu’un recours accru à la main-d’œuvre étrangère sont également indispensables pour contrer l’évolution défavorable de la situation démographique. Le renforcement de la situation financière des jeunes et des mesures de soutien aux familles et aux enfants, notamment l’amélioration du congé parental, contribuerait à inverser la tendance à la baisse du taux de fécondité.

CHAPITRE THÉMATIQUE : FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS DÉMOGRAPHIQUES