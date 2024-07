Études économiques de l'OCDE : Japon 2008

Selon l’édition 2008 de l’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie japonaise, le pays connaît actuellement sa plus longue phase d’expansion de tout l’après-guerre. D’un point de vue prospectif, cette étude analyse une partie des grands défis auquel le Japon est confronté, et notamment : sortir définitivement de la déflation, progresser dans l’assainissement des finances publiques, réformer le système fiscal, améliorer la productivité dans les services et faire face au dualisme du marché du travail et au vieillissement de la population.