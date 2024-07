Études économiques de l'OCDE : Japon 2006

L'édition 2006 de l'Étude économique consacrée périodiquement par l'OCDE au Japon s'ouvre sur une évaluation des performances récentes et des perspectives de l'économie japonaise. Sont ensuite examinés les principaux enjeux de la politique économique de ce pays, à savoir mettre un terme à la déflation et conforter la santé du secteur bancaire, progresser sur la voie de l'assainissement budgétaire, faire face à l'accentuation des inégalités de revenus et de la pauvreté, améliorer le système d'innovation, et créer des conditions plus favorables aux entrées d'investissements directs et de travailleurs étrangers.