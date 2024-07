Fiscalité des entreprises

Les incitations fiscales sont largement utilisées pour orienter et soutenir l'investissement et l'innovation. En 2021, 22 des 38 pays de l'OCDE proposaient des incitations fiscales basées sur le revenu pour la R&D et l'innovation, tandis que 33 proposaient des incitations basées sur les dépenses. Les incitations sont également largement utilisées dans les pays en développement, puisque près de 90 % des 52 économies figurant dans la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales à l'investissement utilisent au moins une incitation fiscale sous la forme d'une exonération d'impôt. Les gouvernements doivent examiner attentivement la conception, la mise en œuvre et la gouvernance des incitations fiscales. Des incitations mal conçues peuvent conduire à des gains exceptionnels et à un mauvais rapport qualité-prix.

L'OCDE a considérablement élargi les données comparatives disponibles sur les incitations fiscales à l'investissement et à l'innovation grâce à la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales et aux bases de données sur les incitations fiscales à la recherche et au développement. Les travaux en cours portent notamment sur l'interaction entre les incitations fiscales, l'impôt minimum mondial et l'utilisation des incitations fiscales pour soutenir la transition écologique.