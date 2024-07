Impôts sur les particuliers et le patrimoine

Les revenus du capital des particuliers (par exemple les intérêts, les dividendes et les plus-values) bénéficient souvent d'un traitement fiscal préférentiel par rapport aux revenus du travail. Ce traitement peut prendre la forme de taux d'imposition plus faibles ou de déductions, de crédits et d'exonérations. Les travaux de l'OCDE ont montré que l'imposition préférentielle des revenus du capital affecte l'équité des systèmes fiscaux, car les revenus du capital sont concentrés au sommet de la distribution et peuvent encourager des transferts entre les revenus du travail et ceux du capital. Trouver un équilibre entre ces considérations et d'autres objectifs politiques, tels que la promotion de l'épargne et de l'investissement, est un défi majeur pour les décideurs politiques.