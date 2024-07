Conseils aux pays en politique fiscale

L'OCDE fournit une évaluation indépendante, approfondie et comparative de l'efficacité du système fiscal d'un pays à atteindre ses objectifs politiques. Cette évaluation est basée sur les outils de modélisation fiscale de l'OCDE et sur l'analyse comparative des pays, qui utilisent des données fiables et comparatives. En comparant les performances du système fiscal à ses objectifs actuels, aux principales normes internationales et aux exigences futures créées par les changements structurels, l'OCDE fournit des recommandations de politique fiscale concrètes, cohérentes et adaptées à chaque pays. Les travaux sur la politique fiscale des pays favorisent le dialogue entre les principales parties prenantes nationales afin de garantir un processus inclusif et de soutenir la mise en œuvre des réformes fiscales.