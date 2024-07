Le COVID-19 et le secteur du commerce de détail : Impact et mesures de politique publique

Le secteur du commerce de détail revêt une importance primordiale pour les pays de l’OCDE. À l’interface entre les consommateurs et les secteurs en amont, il contribue à près de 5 % du PIB et emploie un travailleur sur douze. Le COVID-19 a donné un coup d’arrêt spectaculaire à son activité, le choc ayant été ressenti très différemment selon le type de commerce, en boutique ou en ligne, produits essentiels ou non essentiels, petites ou grandes enseignes.

Ce document liste les cinq mesures que les pays doivent prendre aujourd’hui dans l’intérêt des entreprises, des travailleurs et des clients pour protéger le commerce de détail des effets de la crise et renforcer sa résilience.