L’OCDE rejoint l’Appel de Christchurch à agir contre le terrorisme et l’extrémisme violent en ligne

19/05/2021 - L’OCDE a rejoint l’Appel de Christchurch à agir contre le terrorisme et l’extrémisme violent en ligne, venant ainsi grossir les rangs d’une coalition internationale de parties prenantes qui luttent contre l’utilisation que font de l’internet les terroristes et extrémistes violents.





L’Appel de Christchurch est un engagement pris par des gouvernements et des entreprises technologiques de lutter contre les contenus extrémistes diffusés en ligne, lancé après que 51 personnes ont été tuées dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, lors d’un attentat terroriste diffusé en direct sur les médias sociaux.





Depuis qu’elle a accueilli, en 2019, la réunion qui a rassemblé des dirigeants du monde entier et des responsables d’entreprises technologiques et d’organisations de la société civile et a débouché sur l’Appel de Christchurch, l’OCDE a mené un processus multipartite afin de normaliser la transmission, par les plateformes en ligne, d’informations sur les contenus terroristes et extrémistes violents publiés sur leurs sites, ainsi que les règles et procédures qu’elles mettent en place pour y faire face. Suite au sommet organisé la semaine dernière à l’occasion du deuxième anniversaire de l’Appel de Christchurch, codirigé par le Président français, Emmanuel Macron, et la Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, l’OCDE fait part aujourd’hui de son soutien officiel à l’Appel de Christchurch.





« Nous constatons chaque jour les effets dévastateurs, bien réels, de la diffusion en ligne de contenus terroristes et extrémistes violents », a déclaré Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE. « Or les entreprises comme les pays peinent à trouver les moyens de lutter contre ces pratiques, tout en préservant les libertés fondamentales et les droits humains. Rejoindre l’Appel de Christchurch et poursuivre nos travaux dans ce domaine s’inscrit dans la droite ligne de la mission de l’OCDE : servir de forum à des gouvernements affichant une communauté de vues qui, avec le concours d’experts des entreprises, de la société civile et du monde universitaire, œuvrent ensemble à l’amélioration de la base factuelle et à l’élaboration de politiques meilleures pour une vie meilleure. »





En rejoignant officiellement l’Appel de Christchurch, l’OCDE peut collaborer plus étroitement avec la communauté de soutiens qu’il a fédérée, afin de souligner l’impérieuse nécessité de mener une action collective et de veiller à ce que ses travaux servent le plus efficacement possible les objectifs de l’Appel.





Un rapport de l’OCDE publié en 2020 sur les approches adoptées face aux contenus terroristes et extrémistes violents par les 50 plus grandes plateformes électroniques mondiales a mis en évidence l’importance d’établir des rapports plus nombreux et cohérents. Ce rapport, intitulé Current Approaches to Terrorist and Violent Extremist Content among the Global Top 50 Online Content-Sharing Services, a révélé que sur les 50 plateformes, seules cinq établissaient des rapports de transparence sur ces contenus, avec des différences majeures quant aux pratiques et aux types d’informations communiquées. La rareté et l’hétérogénéité des rapports empêchent d’évaluer les efforts déployés pour lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents diffusés en ligne et leurs incidences sur les libertés fondamentales.





Outre l’élaboration d’un rapport de suivi sur les 50 plus grandes plateformes mondiales, l’OCDE met actuellement au point un Cadre relatif à l’établissement de rapports de transparence volontaires sur les contenus terroristes et extrémistes violents diffusés en ligne, qui inclura un modèle normalisé pour la communication des informations. Ce cadre permettra d’agréger et de comparer les informations transmises par les différentes plateformes, tout en réduisant les inefficacités résultant de la fragmentation des réglementations. Ces travaux servent directement l’objectif de l’Appel de Christchurch de renforcer la transparence, sans déroger aux principes d’un internet libre, ouvert et sûr.





