Avertissements OCDE

Vous ne pouvez prétendre ni sous-entendre avoir reçu le concours, l’approbation, l’aval ou un quelconque appui de l’OCDE pour utiliser ou reproduire son contenu, ni ne pouvez invoquer le moindre lien avec l’OCDE.

Le contenu de l’OCDE et toute autre information publiée par elle sur ses sites internet ou par tout autre moyen sont fournis « en l’état » et en fonction de leur disponibilité.

L’OCDE met tout en œuvre pour s’assurer, sans pouvoir le garantir, du caractère exact ou complet de son contenu (Données incluses). Si des erreurs sont portées à son attention, l’OCDE s’emploie à les corriger.

L’OCDE peut compléter, modifier, améliorer ou actualiser son contenu sans préavis. Elle se réserve le droit exclusif, à sa seule discrétion, de modifier, de restreindre ou de supprimer tout ou partie de ses sites et/ou tout contenu. L’OCDE ne saurait en aucun cas être tenue responsable de toute perte, tout dommage, toute responsabilité ou tous frais supposés résulter de l’utilisation de ses sites internet ou de son contenu, y compris, mais non exclusivement, en cas de faute, d’erreur, d’omission, d’interruption ou de retard. En particulier, sans toutefois que cela soit limitatif, l’OCDE ne garantit en aucun cas la compatibilité de ses sites internet avec quelque équipement informatique, système d’exploitation, navigateur internet ou autre moyen d’accès que ce soit. Vous exploitez le contenu ou tout site de l’OCDE, ainsi que les différentes composantes y afférentes (en particulier les Données et les API) à vos seuls risques et périls.

L’OCDE met tout en œuvre pour limiter au strict minimum toute interruption causée par des erreurs techniques. Cependant, des éléments du contenu présents sur ses sites internet peuvent avoir été créés ou structurés dans des fichiers et sous des formats qui ne sont pas exempts d’erreurs et l’OCDE ne peut garantir que le fonctionnement de ses sites internet ne sera jamais interrompu ni affecté de quelque manière que ce soit par des problèmes dont ces erreurs seraient la cause. L’OCDE décline toute responsabilité à l’égard de tels problèmes (erreurs de fonctionnement, virus informatiques, coupure des réseaux de communication, altération du contenu, etc.) provenant de l’utilisation de ses sites internet ou de tout lien conduisant à des sites externes.

Pour des raisons de sécurité et afin que les sites internet de l’OCDE demeurent accessibles à l’ensemble des utilisateurs, l’OCDE emploie des logiciels d’analyse du trafic réseau pour repérer les tentatives non autorisées de mettre en ligne ou d’opérer des changements aux sites de l’OCDE ou à un élément quelconque de contenu ou de causer un dommage quelconque, ainsi que pour détecter d’autres atteintes éventuelles à la sécurité.

Des conseils, opinions et déclarations provenant de sites externes peuvent figurer sur les sites internet de l’OCDE. La présence d’hyperliens vers des sites externes n’implique aucunement l’approbation officielle par l’OCDE, dont la responsabilité ne saurait être engagée à cet égard, des opinions, idées, données ou produits présentés sur ces sites, ni ne garantit l’exactitude des informations qui y sont fournies. L’OCDE fournit ces liens uniquement afin de mentionner d’autres informations disponibles sur des sujets apparentés.

La référence à des entreprises ou à des produits particuliers ne signifie en aucun cas que l’OCDE les approuve ou les recommande plutôt que d’autres entreprises ou produits de nature analogue qui ne seraient pas mentionnés.