Études économiques de l’OCDE : Brésil 2020 (version abrégée)

La pandémie de COVID-19 a causé d’immenses souffrances humaines et provoqué une grave récession au Brésil. Les pouvoirs publics ont réagi à la crise en adoptant rapidement et de manière décisive des mesures économiques pour venir en aide à des millions de Brésiliens. Néanmoins, pour asseoir une reprise forte après la récession, il faudra améliorer durablement les politiques économiques. Obtenir de meilleurs résultats budgétaires reste l’un des principaux enjeux de l’action publique compte tenu de l’ampleur de la dette du Brésil, qui a augmenté de manière considérable sous l’effet de la pandémie. Il faudra accroître l’efficience des dépenses publiques, notamment en s’appuyant sur les progrès accomplis antérieurement dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique. La protection sociale peut être renforcée par un meilleur ciblage sur les politiques et les prestations les plus efficaces, ce qui pourrait entraîner une réduction marquée des inégalités et de la pauvreté. Une croissance plus vigoureuse permettra de voir progresser la productivité, quasiment stable depuis des décennies. Pour cela, il est nécessaire de s’employer à régler les problèmes sous-jacents qui se posent en matière d’action publique, notamment de réduire le poids de la réglementation, de réformer la fiscalité, de renforcer l’efficacité du système judiciaire et de favoriser une meilleure intégration à l'économie mondiale. Relever la productivité suppose des réaffectations et des mutations structurelles de l'économie, qui devront être accompagnées de politiques judicieusement conçues en matière de formation et d'éducation. Des programmes de formation mettant l’accent sur les demandes locales de compétences peuvent aider les travailleurs à maîtriser cette transition et à exploiter de nouvelles possibilités d’obtenir un emploi de meilleure qualité.

CHAPITRES THÉMATIQUES : STIMULER LA PRODUCTIVITÉ ; DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES PROPRES À FACILITER L’AJUSTEMENT STRUCTUREL