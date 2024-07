Études économiques de l'OCDE : Brésil 2005

Cette deuxième étude économique du Brésil réalisée en 2005 par l’OCDE examine dans le détail les politiques macroéconomiques, les marchés financiers, le cadre réglementaire ainsi que les politiques et les dépenses sociales. Elle fait apparaître que l’économie brésilienne se redresse vigoureusement et affiche une croissance plus équilibrée, mais que les efforts doivent être poursuivis pour consolider la stabilisation macro économique. Les principaux enjeux sont désormais pour le Brésil d’améliorer la qualité de l’assainissement budgétaire, d’améliorer le climat de l’investissement et d’accroître l’efficacité des programmes sociaux par rapport à leur coût.