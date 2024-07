Les citoyens et les entreprises interagissent quotidiennement avec les pouvoirs publics, par exemple pour créer une entreprise, recevoir une aide ou participer à des programmes publics. Ces interactions impliquent des processus qui peuvent être complexes et imposer des charges importantes. Ces charges entravent la croissance économique et l'innovation tout en provoquant un stress et des contraintes excessifs, avec des réactions telles que les récentes manifestations d'agriculteurs dans les capitales européennes. La simplification administrative vise à réduire cette complexité bureaucratique, en rendant les processus gouvernementaux plus efficaces et plus accessibles. L'OCDE aide les gouvernements à simplifier les processus administratifs et à améliorer l'efficacité des services publics, afin de faciliter la vie des citoyens et des entreprises tout en renforçant la confiance dans les institutions publiques.