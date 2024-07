Coopération réglementaire internationale

La simplification administrative vise à réduire la complexité de l’administration et à rendre les procédures gouvernementales plus efficaces et plus accessibles. Les procédures administratives complexes peuvent imposer des contraintes importantes aux citoyens et aux entreprises lorsqu'ils interagissent avec les pouvoirs publics. Le fardeau réglementaire entrave la croissance économique et l'innovation tout en causant un stress et une irritation excessifs. L'OCDE aide les gouvernements à simplifier les processus administratifs et à améliorer l'efficacité des services publics, afin de faciliter la vie des citoyens et des entreprises tout en renforçant la confiance dans les institutions publiques.