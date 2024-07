Mesure du commerce international

Les coûts internationaux de transport et d'assurance, qui correspondent à la valeur des services de transport et d'assurance fournis pour acheminer les marchandises de la frontière du pays exportateur à celle du pays importateur, ont un impact direct et important sur la structure des échanges et la compétitivité d'un pays. Malgré leur importance, l’évaluation de ces coûts a longtemps été un défi pour les statisticiens et les décideurs politiques. L'OCDE fournit ces informations dans la base de données des coûts internationaux de transport et d'assurance pour le commerce de marchandises (ITIC), qui comprend les données rapportées ainsi que des estimations, couvre plus de 200 économies et partenaires et plus de 1200 produits.