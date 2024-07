Identifying direct, indirect, and knock-on effects through these linkages is a crucial part in assessing the net impacts of a policy change on growth and jobs.

Ce modèle a été utilisé dans diverses analyses thématiques, par exemple pour mettre en évidence l’impact des exigences de contenu local sur les échanges d’intrants intermédiaires et le développement des CVM. Les résultats des modélisations ont également montré que les pays sont moins bien lotis lorsqu’ils imposent des restrictions à l’exportation, par exemple à leurs industries sidérurgiques et à leurs matières premières liées à l’acier, en raison des effets de ces restrictions sur les chaînes d’approvisionnement essentielles. L’analyse du modèle METRO a également été utilisée pour quantifier les impacts sectoriels sur les échanges de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et a montré que la plupart des coûts proviendraient de l’augmentation des obstacles techniques et des divergences de réglementation. Une autre analyse METRO du coût économique de la relocalisation de la production a mis en évidence des pertes en termes de performance économique et pas nécessairement une augmentation de la stabilité face aux chocs économiques. Une demande récente évalue l’impact de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier l’interdiction des importations de pétrole russe et d’autres sanctions potentielles, sur les échanges et l’économie dans son ensemble.