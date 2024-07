Normes internationales en matière de transparence fiscale

La norme EOIR prévoit l'échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation fiscale nationale d'une partie requérante.

La norme EOIR est reflétée dans le modèle d'accord de 2002 de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale (le modèle TIEA de l'OCDE) et ses commentaires, ainsi que dans l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et ses commentaires, mis à jour en 2012 et, plus récemment, en 2024, reflétant l'évolution internationale en matière de transparence fiscale.