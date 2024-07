La numérisation, notamment les systèmes informatiques, joue déjà un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de l’innovation dans la gestion et l’information financières des gouvernements. De nombreux pays s'efforcent activement d'exploiter le potentiel de technologies plus avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation des processus robotiques (APR) et la blockchain, pour améliorer encore la productivité, la fiabilité et la rapidité de la gestion financière, ainsi que pour révolutionner la gestion financière. la communication de données financières au public. Avec une mise en œuvre minutieuse, ces outils promettent un avenir dans lequel la gestion financière du gouvernement et la production des comptes publics deviendront plus efficaces, plus sûres et plus adaptées aux besoins des citoyens.