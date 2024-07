Le Réseau conjoint de l'OCDE des hauts fonctionnaires du budget et de la santé a été créé en 2011. Il réunit des hauts fonctionnaires des ministères des finances (autorités budgétaires centrales) et des hauts fonctionnaires des ministères de la santé (et des caisses d'assurance maladie le cas échéant) chargés de la planification et de la budgétisation au sein de leur ministère. Le réseau conjoint fournit une plateforme pour favoriser le dialogue et une compréhension commune des défis et des solutions possibles.