Gestion et rapports financiers

Les CBMT et les CDMT comptent aujourd’hui parmi les outils budgétaires les plus innovants et les plus largement adoptés dans les pays de l’OCDE. Leur potentiel pour améliorer la planification et la discipline budgétaires est immense. Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, il est important de veiller à ce que les budgets annuels soient systématiquement alignés sur les plafonds de dépenses fixés les années précédentes. En renforçant les CDMT grâce à des processus robustes de préparation de références et de détermination des plafonds de dépenses, les pays de l’OCDE peuvent améliorer l’efficacité de leurs cadres budgétaires et renforcer la confiance dans leur gestion financière.