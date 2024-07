Budgétisation axée sur la performance

La budgétisation de laaxée sur la performance contribue à une allocation plus efficace des fonds et à une meilleure compréhension des priorités du gouvernement, ainsi qu'à une plus grande transparence et à une plus grande responsabilité tout au long du processus budgétaire. Elle aide les gouvernements à comprendre si les objectifs ont été atteints et si des changements doivent être apportés aux ressources allouées pour obtenir de meilleurs résultats.