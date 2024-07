Offices parlementaires du budget et institutions fiscales indépendantes

Le Réseau de l'OCDE sur les relations fiscales entre les différents niveaux de gouvernement, également connu sous le nom de "Réseau fiscal", offre aux pays une plateforme pour s'engager sur les questions de relations fiscales intergouvernementales et de politique de décentralisation fiscale. Sa mission principale est d'améliorer l'efficacité, l'équité et la stabilité des systèmes fiscaux par le biais d'analyses de politiques entre pays et de comparaisons internationales. Le réseau facilite l'échange de bonnes pratiques en organisant des réunions de haut niveau et en gérant une base de données complète sur la décentralisation, ce qui permet d'éclairer l'élaboration des politiques et des réformes. Grâce à des efforts de collaboration tels que des ateliers et la série de publications sur le fédéralisme fiscal, le réseau permet aux décideurs politiques d'accéder et de contribuer à la recherche et à la réflexion sur la gestion des relations financières entre les différents niveaux de gouvernement. Soutenu par une équipe multidisciplinaire de l'OCDE, le réseau met l'accent sur des résultats concrets, offrant aux membres un environnement structuré pour apprendre, partager et appliquer des stratégies politiques réussies.