Revue des dépenses

Une gestion prudente de la dette publique est essentielle au bon fonctionnement des systèmes financiers nationaux et contribue à renforcer des politiques budgétaires et monétaires saines. Les portefeuilles de dette publique, tant par leur taille que par leur composition, sont susceptibles de générer des risques substantiels pour les bilans des pays et la stabilité financière globale. L'OCDE encourage les bonnes pratiques en matière de gestion de la dette publique et des risques et fournit des recommandations pour aider les décideurs à adopter et à mettre en œuvre des politiques prudentes de gestion de la dette.