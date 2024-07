Régions et villes minières

L'analyse des régions minières de l'OCDE révèle des faiblesses économiques en termes de croissance de l'emploi et d'innovation. En ce qui concerne l'aspect communautaire et social, les régions minières ont une proportion plus élevée de population jeune et des taux de mortalité plus faibles, mais présentent une croissance démographique plus faible, une participation plus faible des femmes à la population active et des niveaux d'éducation légèrement inférieurs à ceux des régions rurales. En ce qui concerne la dimension environnementale, les régions minières affichent une couverture végétale accrue et des risques de sécheresse réduits, mais produisent davantage d'émissions de CO2, en particulier pour la production d'électricité, en raison d'une plus grande dépendance à l'égard des combustibles fossiles et du charbon par rapport aux régions rurales.