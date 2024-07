Essai No. 321 : Bioconcentration chez Hyalella azteca (HYBIT)

L’essai de bioconcentration sur Hyalella Azteca est un test utilisant des organismes non-vertébrés pour la bioconcentration dans les environnements aquatiques. L’essai se décompose en deux phases : l’exposition (absorption) et la post-exposition (élimination). Pendant la phase d’absorption, un groupe de H. azteca est exposé au produit chimique d’essai à une ou plusieurs concentrations choisies. Il est ensuite transféré dans un milieu dépourvu de produit chimique d’essai et la phase d’élimination commence. La concentration du produit chimique d’essai dans et sur les H. azteca analysés est suivie pendant les deux phases de l’essai. Les paramètres qui caractérisent le potentiel de bioaccumulation sont la constante cinétique d’absorption (k1), la constante cinétique d’élimination (k2), le facteur de bioconcentration à l’état stationnaire (FBCES) et le facteur de bioconcentration cinétique (FBCK).