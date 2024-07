Essai n° 319B : Détermination de la clairance intrinsèque in vitro sur la fraction subcellulaire S9 du foie de truite arc-en-ciel (RT-S9)

La présente Ligne directrice (LD) décrit l’utilisation de la fraction subcellulaire S9 du foie de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (RT-S9) afin de déterminer la clairance intrinsèque in vitro (CL IN VITRO, INT) du produit chimique testé, par une approche fondée sur la déplétion du substrat. La réaction est déclenchée par l’addition du produit chimique testé dans le milieu d’incubation contenant le RT-S9. Pour collecter des échantillons à différents points dans le temps, on arrête la réaction en transférant des aliquotes du milieu d’incubation dans une solution d’arrêt. La diminution de la concentration de produit chimique testé dans les échantillons provenant du flacon d’incubation est mesurée par une méthode analytique validée, et utilisée pour déterminer la CL IN VITRO, INT. La valeur obtenue peut alors être utilisée pour améliorer les prédictions in silico de la bioaccumulation du produit chimique chez le poisson.