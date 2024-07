Essai n°320 : Transformation anaérobie dans le lisier

La présente ligne directrice décrit des méthodes d’étude de la transformation des produits chimiques dans le lisier de porcs ou de bovins en conditions anaérobies. Les essais réalisés visent à déterminer la vitesse de transformation du produit chimique d’essai, l’identité et la vitesse de formation et de disparition des produits de transformation, la quantité de produit chimique d’essai qui est minéralisée en CO2 ou CH4 ou transformée en produits volatils, et la quantité de résidus non extractibles. Ces études sont applicables aux produits chimiques administrés aux animaux d’élevage puis excrétés (médicaments vétérinaires ou additifs alimentaires, par exemple), ainsi qu’aux produits chimiques qui sont utilisés dans les locaux d’élevage et peuvent se retrouver dans le lisier provenant de ces bâtiments (biocides, par exemple). Des pesticides peuvent également être introduits dans le lisier par le biais d’aliments pour animaux contaminés.