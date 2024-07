La Stratégie de l’OCDE sur les compétences propose une approche stratégique et globale afin que les peuples et les pays puissent se doter de compétences leur permettant de s’épanouir dans un monde complexe, interconnecté et en pleine évolution. La nouvelle Stratégie 2019 de l’OCDE sur les compétences tient compte depuis 2012 des enseignements tirés de la mise en œuvre initiale de la stratégie des compétences de l’OCDE dans 11 pays, et intègre également es récentes constatations des effets des mégatendances sur les compétences, telles que la mondialisation, la transformation numérique, le vieillissement de la population et les migrations. La Stratégie tient également compte des nouvelles connaissances de l’OCDE sur les politiques en matière de compétences efficacesqui reposent sur ces trois grands axes: acquérir des compétences utiles tout au long de la vie, utiliser efficacement les compétences dans le cadre professionnel et social et, renforcer la gouvernance des systèmes de compétences.