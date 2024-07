Intégrité des affaires

Pour renforcer l'intégrité des entreprises, les gouvernements ont élaboré ces dernières années des cadres politiques de lutte contre la corruption et des normes de conformité visant à modeler le comportement des entreprises en vue de dissuader, de détecter et de sanctionner les pratiques commerciales corrompues. Au-delà des politiques et de l'application d'exigences obligatoires, les gouvernements reconnaissent de plus en plus que les incitations peuvent constituer un outil puissant pour encourager les entreprises à respecter les règles de lutte contre la corruption. L'OCDE publie des orientations et des études pour aider les gouvernements à mieux comprendre le pouvoir des incitations à l'intégrité des entreprises.

En outre, l'OCDE a élaboré une norme mondiale sur le gouvernement d'entreprise, les Principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, afin d'aider les décideurs à évaluer et à améliorer le cadre juridique et réglementaire pour rendre les entreprises plus responsables et plus transparentes vis-à-vis des parties prenantes.