Engagement mondial contre la corruption

Créé en 1998, le réseau pour la lutte contre la corruption pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale couvre 24 pays, dont cinq membres du groupe de travail sur la corruption (Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Slovénie) et deux pays candidats à l'adhésion à l'OCDE (Croatie et Roumanie). Le réseau soutient ses pays membres dans leurs efforts de prévention et de lutte contre la corruption et constitue un forum pour la promotion des réformes anticorruption et l'échange de bonnes pratiques. Dans le cadre du plan d'action anti-corruption d'Istanbul, le réseau effectue des examens complets par les pairs de ses pays membres. Pour faciliter l'engagement et le partage d'expériences sur les bonnes pratiques de lutte contre la corruption dans la région, le réseau a créé des programmes thématiques d'apprentissage par les pairs, le réseau d'application de la loi et le groupe sur l'intégrité des entreprises.