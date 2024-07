Groupe de travail sur la corruption

Le groupe de travail se réunit quatre fois par an au siège de l'OCDE à Paris pour examiner et adopter les rapports de suivi, entendre les mises à jour des pays sur leurs efforts de mise en œuvre et d'application, et faire progresser les programmes thématiques et de sensibilisation. Le réseau des responsables de l'application des lois du groupe de travail se réunit deux fois par an en marge des réunions du groupe de travail pour partager et développer les bonnes pratiques et examiner les questions liées aux enquêtes et aux poursuites en matière de corruption transnationale.



Les réunions auront lieu :

2024

5-8 mars

11-14 juin

8-11 octobre

10-13 décembre

2025