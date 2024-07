Les Activités d'aide en Europe du Sud-Est présentent de façon détaillée les engagements individuels d'Aide publique au développment (APD) et d'Aide publique (AP) dans la région des Balkans, pour les années 1990-1998. Cette édition spéciale rassemble les engagements qui ont été notifiés par les Membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) dans le Système de notification des pays créanciers (SNPC) ainsi que des tableaux statistiques qui placent ces activités dans une perspective plus large.

Les informations présentées sont uniques, comparables et conformes aux définitions et à la méthodologie des statistiques du CAD. Cette publication est une contribution à l'effort conjoint de la Commission Européenne et de la Banque mondiale pour fournir des informations sur les activités des pays Membres de l'OCDE/CAD en Europe du Sud-Est. Ces données visent les besoins des agences et institutions de coopération au développement en matière de programmation et d'analyse par pays et par secteur. Pour chaque pays, les transactions sont groupées par année d'engagement et par secteur, et pour chaque secteur par donneur.