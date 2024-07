Constitutions d'Europe centrale, orientale et balte

Dans les Etats baltes, le processus d’indépendance a commencé après les élections au printemps 1990 et s’est achevé en août 1991. Cinquante et un ans après avoir été forcées de se joindre à l'Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont regagné leur indépendance et ces pays ont à nouveau fait partie de la communauté des nations occidentales. L'URSS a disparu fin 1991 et de là 12 nouveaux Etats indépendants ont surgi.