PIAAC Foire aux questions (FAQ)

Le questionnaire de base du PIAAC recueille une série d'informations sur les facteurs qui influencent le développement et le maintien des compétences, ainsi que des informations sur les résultats qui peuvent être liés aux compétences. Les premiers comprennent l’éducation, la formation des adultes, le milieu socio-économique, l’engagement dans la littératie, la numératie et les technologies, ainsi que le milieu linguistique. Ces derniers comprennent à la fois les résultats économiques, comme la situation d’emploi et les revenus, et les résultats non économiques, comme l’état de santé, la participation à des activités bénévoles, l’efficacité politique et la confiance sociale.



Le questionnaire de base pour le 2e cycle du PIAAC est constitué des sections suivantes :



A. Caractéristiques personnelles

B. Éducation et formation

C. Situation actuelle et antécédents professionnels

D. Travaux en cours

E. Dernier emploi

F. Pratiques en matière de littératie, de numératie et de TIC au travail

G. Pratiques en matière de littératie, de numératie et de TIC dans la vie quotidienne

H. Environnement de travail

I. Résultats non économiques

J. Informations générales

K. Compétences sociales et émotionnelles

Si le questionnaire utilisé au 2e cycle est largement similaire à celui utilisé au 1er cycle, un certain nombre d'innovations et de mises à jour ont été introduites et méritent d'être mentionnées :

La section K contient un ensemble de questions permettant d'évaluer les compétences sociales et émotionnelles, qui n'étaient pas présentes au 1er cycle. La section K n’était pas administrée dans trois pays.

La section B sur l'éducation et la formation a été révisée pour être alignée sur les nouvelles normes internationales. En outre, il contient désormais des questions supplémentaires capturant les parcours éducatifs suivis par les adultes pour obtenir leurs diplômes les plus élevés.

Les sections F et G ont été révisées et mises à jour pour mieux refléter les pratiques contemporaines, notamment en ce qui concerne l'utilisation des nouveaux appareils numériques.

La section H a également été révisée et élargie, avec l'inclusion d'un module optionnel qui a été administré dans 19 pays.

Les questionnaires de base (html / PDF) sont également disponibles en plusieurs langues :