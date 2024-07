Éducation & compétences en ligne est un outil d'évaluation conçu pour fournir des résultats, au niveau individuel, qui sont liés aux mesures de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) dans les domaines de la littératie, de la numératie et de la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique. Tous les résultats sont comparables aux mesures utilisées dans PIAAC et peuvent être comparés aux résultats nationaux et internationaux disponibles pour les pays participants. En outre, l'évaluation contient des mesures non-cognitives de l'utilisation des compétences, des intérêts à l’égard de la carrière, du bien-être et de la santé, et des compétences comportementales (module disponible uniquement de mars 2018 à juin 2020).