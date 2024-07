FAQ Éducation & compétences en ligne

Les mesures cognitives d'Éducation & compétences en ligne concernant les composantes de lecture, d'écriture, de calcul et de résolution de problèmes dans des environnements riches en technologies sont basées sur les cadres utilisés pour l'Évaluation de l'OCDE des compétences des adultes (PIAAC). Les évaluations de la littératie et de la numératie contiennent une combinaison d'éléments de l’évaluation PIAAC et de nouveaux éléments développés pour Éducation & compétences en ligne. Les évaluations des composantes de lecture et de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique contiennent uniquement des éléments de l'enquête PIAAC. Les différentes composantes du test sont définies comme suit :



Littératie

La littératie est définie comme la compréhension, l’évaluation, l’utilisation et l’engagement avec des textes écrits pour participer à la société, atteindre ses objectifs et développer ses connaissances et son potentiel. Les éléments de littératie d’Éducation & compétences en ligne ont été développés et sélectionnés pour représenter trois aspects majeurs du traitement de textes et de documents continus et non continus : accéder et identifier, intégrer et interpréter, et réfléchir et évaluer l'information.



Les questions de littératie mesurent dans quelle mesure une personne comprend et utilise les informations trouvées dans des documents tels que des journaux, des brochures, des manuels ou des sites Web. Ils mesurent également dans quelle mesure une personne trouve et utilise des informations dans des formulaires, des calendriers, des graphiques ou des tableaux d'informations.

Composantes de la lecture

Afin de fournir des informations plus détaillées sur les adultes peu performants en littératie, l’évaluation de littératie administre un test supplémentaire de compétences en « lecture » aux adultes peu performants. Les composantes de lecture sont les éléments constitutifs de la littératie et les compétences de base en lecture qui sont nécessaires pour une lecture efficace, telles que la reconnaissance des mots, les compétences de décodage, la connaissance du vocabulaire et la fluidité. Ce module permet de distinguer ceux qui manquent de compétences de base en lecture de ceux qui maîtrisent les mécanismes de la lecture mais ne sont pas compétents en compréhension.



Numératie

La numératie est définie comme la capacité d’accéder, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer des informations et des idées mathématiques, afin de s’engager et de gérer les exigences mathématiques d’une gamme de situations de la vie quotidienne.



Résolution de problèmes dans des environnements à force composante technologique

La résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique fait référence à la capacité d’utiliser la technologie pour résoudre des problèmes et accomplir des tâches complexes. Il ne s’agit pas d’une mesure de « connaissances informatiques », mais plutôt de la capacité à fonctionner dans un environnement numérique pour résoudre les types de problèmes auxquels les adultes sont confrontés dans leur vie quotidienne en tant qu’utilisateurs de technologies numériques.



Les questions mesurent dans quelle mesure une personne utilise différents types de technologie pour résoudre des problèmes quotidiens et accomplir des tâches afin d'atteindre ses objectifs. Ils mesurent également dans quelle mesure une personne comprend et utilise les informations dans différents environnements, tels que le courrier électronique, les pages Web ou les feuilles de calcul. Dans ce test, un problème est toute situation dans laquelle on n’a pas déjà une bonne idée sur la manière d’atteindre un objectif. Cela peut être dû au fait que la stratégie à utiliser ne semble pas évidente ou au fait que l'on n'a jamais tenté une telle tâche dans le passé.