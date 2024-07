La Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE soutient les pays membres en leur fournissant des données et des conseils politiques fondés sur des données probantes dans les domaines de l'emploi, des compétences, de la santé, des migrations et des politiques sociales. Ces domaines sont essentiels pour relever les défis et saisir les opportunités dans un paysage mondial en rapide évolution. Les pays doivent faire face aux séquelles durables de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'aux crises des réfugiés, de l'énergie et du coût de la vie provoquées par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. La transition verte, le vieillissement de la population et la transition numérique entraînent des changements à long terme dans les opportunités et les besoins des individus, alors que de nombreux groupes ne bénéficient toujours pas de l'égalité des chances dans les sociétés et sur les marchés du travail de l'OCDE et que les écarts entre hommes et femmes persistent. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) commencent également à avoir un impact sur le monde du travail, avec des conséquences potentiellement considérables pour les travailleurs, les entreprises et les sociétés. Dans ce contexte, la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE aide les pays à élaborer des politiques de l'emploi solides et innovantes, à promouvoir la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à renforcer l'inclusion sociale et l'égalité des chances.

La direction soutient également les pays membres dans leurs travaux sur la santé, afin de les aider à mettre en place des systèmes de santé centrés sur les personnes, performants et résilients. Pour ce faire, elle mesure les résultats sanitaires et les ressources des systèmes de santé, et soutient les politiques fondées sur des données probantes qui améliorent l'accès, l'efficacité et la qualité des soins de santé. La pandémie de COVID-19 a également révélé des lacunes importantes, soulignant la nécessité de renforcer la résilience des systèmes de santé tout en garantissant la viabilité budgétaire.

Les travaux de la direction ELS alimentent aussi systématiquement les débats pertinents dans les forums de gouvernance mondiale, tels que le G20, le G7, l'APEC et la CE. Nos données, nos analyses politiques et nos normes sont utilisées pour alimenter et façonner les discussions et les actions politiques au sein de ces forums, ce qui permet l'échange de données, l'apprentissage mutuel et la familiarisation avec les normes de l'OCDE au-delà de notre appartenance à l'Organisation.