Álvaro S. Pereira

Álvaro Santos Pereira est Chef économiste de l'OCDE et adjoint aux finances du G20. Auparavant, il était directeur de la Direction des études politiques. En 2014, il a rejoint le Département des affaires économiques en tant que Directeur de la Branche des études nationales, où il a supervisé le processus d'examen par les pairs pour les études économiques. Il dirige la coordination et la gestion des activités de la direction et veille à ce qu'elle soit à la pointe de l'agenda international en matière d'économie politique. Il identifie les défis et développe les moyens par lesquels l'OCDE peut promouvoir des politiques visant à améliorer les performances économiques à long terme des pays membres et partenaires.

Avant de rejoindre l'OCDE, entre juin 2011 et juillet 2013, M. Pereira était ministre de l'économie et de l'emploi au Portugal, responsable des domaines de l'industrie, du commerce et des services, du tourisme, de l'énergie et des travaux publics, des transports et de l'emploi. En tant que l'un des plus grands ministères du gouvernement portugais, M. Pereira était en charge d'un important programme de réformes économiques et de l'emploi. Auparavant, il a été professeur de développement économique et de politique économique à l'université Simon Fraser au Canada, et conférencier à l'université de British Columbia au Canada et à l'université de York au Royaume-Uni.



M. Pereira a publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles universitaires, dont Portugal's Moment of Truth : New Economic Policy for Portugal (2011), The Fear of Failure : History and Economic Policy in Portugal (2009), et The Myths of the Portuguese Economy (2007), et a été chroniqueur dans divers journaux portugais, tels que le « Diário Económico ».

M. Pereira est citoyen portugais et canadien, titulaire d'une licence en économie de l'université de Coimbra, d'une maîtrise en économie de l'université d'Exeter et d'un doctorat en économie de l'université Simon Fraser.