Le comité de politique économique (CPE) examine et surveille les défis économiques à court et à long terme. Composé de hauts fonctionnaires des pays membres, le CPE s'appuie sur les travaux de trois groupes de travail clés. Le premier (STEP) se concentre sur les perspectives économiques à court terme, le second (WP1) sur les tendances économiques à moyen terme. Ces perspectives aident le CPE à évaluer à la fois les risques immédiats et les changements et pressions importants qui peuvent se profiler à l'horizon.

Le troisième groupe (WP3) rassemble les plus hauts fonctionnaires des ministères des finances et des banques centrales de 10 des membres originels de l'OCDE. Il se concentre sur les risques de stabilité et de viabilité au niveau international et sur la manière dont les décisions nationales - en particulier les politiques monétaires et fiscales - interagissent et affectent le système dans son ensemble. La taille du groupe, qui se réunit selon les règles de Chatham House, garantit la franchise et une véritable interaction.