Monika Queisser est conseillère principale auprès du directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Elle est également cheffe de la division des politiques sociales, où elle supervise et coordonne les travaux sur les dépenses de protection sociale, les indicateurs sociaux, les pensions, les politiques de la famille et de la jeunesse, l'égalité des sexes et la diversité, le logement et la pauvreté.

Elle est spécialisée dans l'analyse des systèmes de pension et la réforme des pensions. Elle travaille à l'OCDE depuis 1997. En 2007-8, elle a travaillé comme conseillère auprès du Secrétaire général de l'OCDE. Avant de rejoindre l'OCDE, Mme Queisser a travaillé à la Banque mondiale à Washington, D.C. Elle était membre du groupe des pensions et des assurances au sein du département du développement du secteur financier. Elle a d'abord travaillé à l'institut allemand IFO pour la recherche économique à Munich. Son expérience professionnelle comprend également des emplois de journaliste dans des quotidiens et dans la radiodiffusion en Allemagne.